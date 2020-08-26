МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в августе составили 8,8%, что на 0,9 процентного пункта выше значения марта 2020 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Согласно результатам опроса, медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев составила 9,2%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем в марте 2020 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 8,8%, что также на 0,9 процентного пункта выше значения марта 2020 года", — говорится в материалах. Текущие уровни наблюдаемой и ожидаемой инфляции находятся вблизи среднего значения четвертого квартала 2019 года, поясняет ЦБ.

В августе ООО "инФОМ" по заказу Банка России возобновил проведение опросов населения в формате личного интервью. Из-за методологических различий их результаты несопоставимы с результатами телефонных опросов, проводимых в апреле-июле, и сравниваются с опросами, проводимыми до марта включительно.

Как поясняет ЦБ, инфляционные ожидания и населения со сбережениями, и без сбережений увеличились по сравнению с мартом, при этом для респондентов со сбережениями оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции сравнялись, а для людей без сбережений ожидаемая инфляция оказалась ниже наблюдаемой.

Кроме того, индикаторы, характеризующие оценку относительного изменения текущей и будущей годовой инфляции на качественном уровне, в августе значительно превышали значение марта. А индикатор будущей инфляции увеличился сильнее, чем текущей. Такая динамика указывает на отмечаемое респондентами ускорение текущей инфляции и на ожидания переноса части этого ускорения на ближайший год, пояснил регулятор.

Оценки как ожидаемого, так и текущего месячного роста цен в августе (с исключением сезонности) также повысились по сравнению с мартом. Респонденты чаще, чем в первом квартале, говорили о росте цен на большинство товаров и услуг повседневного спроса. В то же время реже упоминался рост цен на лекарства и медицинские услуги, отмечается в комментарии ЦБ.