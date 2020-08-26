МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Власти Украины приняли решение закрыть границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства с 00:00 субботы, 29 августа, до 00:00 28 сентября.

Правительство страны приняло это решение на заседании в среду, 26 августа, в связи со сложной ситуацией с пандемией коронавируса.

"Почти до конца сентября будут закрыты границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что документ кабмина со всеми поправками будет опубликован в четверг, 27 августа.