ЖЕНЕВА, 26 авг — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ, распространенном в среду.

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", — заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.

Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.