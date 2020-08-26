МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль сократилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с июнем — до 29,8%, следует из материалов Банка России.

Как говорится в материалах, общие вложения нерезидентов в выпуски облигаций федерального займа по состоянию на 1 августа составили 3,053 триллиона рублей против 3,068 триллиона на 1 июля.

В целом объем рынка ОФЗ по состоянию на отчетную дату оценивается регулятором в 10,224 триллиона рублей против 10,015 триллиона на 1 июля (увеличение на 2,29%).

За 2019 год доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 32,2% с 24,4%.