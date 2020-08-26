МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности снижения госдоли в Башкирской содовой компании (БСК).

На совещании с членами правительства в среду Путин заявил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, доля государства в БСК была размыта и снижена ниже контрольной.

"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились", — сказал Путин.

"Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства", — добавил он.

Путин, говоря о ситуации вокруг Башкирской содовой компании, заявил, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история.

"Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история", — отметил Путин.

Путин, говоря о ситуации вокруг БСК, заявил, что прибыль идет на иностранные счета во Франции и Швейцарии, в офшоры на Кипре.

"Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры — или на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, то нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре", — отметил Путин.

Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании.

"Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение", — сказал Путин.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.

21 августа глава Башкирии Хабиров на встрече с защитниками горы Куш-тау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.

"Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, которые выразили свое недоверие тому, что происходит на месте, они в значительной мере правы. И нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — добавил Путин.