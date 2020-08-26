МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в четверг представит членам правительства доклад о состоянии конкуренции за прошлый год, говорится в сообщении ведомства.

"Двадцать седьмого августа 2020 года руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев представит членам правительства России ежегодный доклад о состоянии конкуренции за 2019 год", — сообщает ФАС, отмечая, что доклад состоится по видеосвязи.

Как подчеркивается в сообщении, Артемьев оценит угрозу картелизации экономики в условиях кризиса, а также влияние на конкуренцию регулирования госзакупок и торгов, коснется вопросов международного сотрудничества в сфере конкуренции в условиях глобальных вызовов, антимонопольного комплаенса, изменений в сфере тарифного регулирования. Также внимание будет уделено Нацплану развития конкуренции на 2018-2020 годы и проекту нового такого плана на 2021-2025 годы.

"В этом году это будет уже четырнадцатый доклад. Традиционно в нем мы стараемся отметить как положительные изменения, которые произошли в нашей стране с состоянием конкуренции за последний год, так и то, что реализовать не удалось", — приводит также пресс-служба ведомства слова Артемьева.