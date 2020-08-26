МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сальдированный финансовый результат организаций в России (прибыль минус убыток) в первом полугодии упал в 1,9 раза в годовом выражении, до 4,309 триллиона рублей, сообщает Росстат.

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 4,309 триллиона рублей (35,3 тысячи организаций получили 6,986 триллиона рублей прибыли, 19,3 тысячи организаций имели 2,677 триллиона рублей убытка). В первом полугодии 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 8,085 триллиона рублей.

Доля убыточных организаций в РФ в первом полугодии 2020 года выросла на 3,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,3%.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 42,5% с 34,4% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 31,4% организаций против 28,2% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 31,1% компаний против 30,3% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 24,1% компаний против 22,8% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,5%, что равно показателю прошлого года. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 38,5% против 34,6%.