МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщает пресс-служба ведомства.

"Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли – Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", — говорится в сообщении.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова, уточняют в ведомстве.

В среду Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК.