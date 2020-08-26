КИЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины определил около 600 стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации, сообщил в среду премьер страны Денис Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии COVID-19. В конце июля Шмыгаль заявил, что правительство Украины рассчитывает привлечь около 1 миллиарда долларов от большой приватизации государственных предприятий в ближайшие годы.

"Сегодня правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов… Среди таких объектов — "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укрзализныця" (Украинские железные дороги — ред.), "Укрпочта" и другие", — написал Шмыгаль в Facebook.

Также в этот перечень вошло предприятие "Южмаш".

По словам премьера, список формировался по нескольким критериям: в него вошли предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями и те, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.