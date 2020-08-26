МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Главой наблюдательного совета ВЭБа вместо премьер-министра РФ Михаила Мишустина станет вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

"Главой набсовета ВЭБа вместо Мишустина станет его заместитель Дмитрий Григоренко. Дмитрий Григоренко – фактически правая рука Михаила Мишустина, его доверенное лицо в правительстве. Так что премьер фактически сохраняет контроль за набсоветом ВЭБа как основным институтом развития", — сказал собеседник агентства.

"Решения по всем стратегическим сделкам, конечно, будут принимать с учетом позиции премьера. Последние изменения в закон расширили самостоятельность правления госкорпорации, а новая конфигурация набсовета позволит принимать оперативные решения по крупнейшим сделкам", — добавил он.