МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Темпы восстановления европейской экономики ослабевают из-за сохранения неопределенности и страхов по поводу пандемии коронавируса, дают свою оценку аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (Moody's) на основе всех выходивших ранее статистических данных.

"Темпы восстановления в пяти крупнейших экономиках Европы продолжают замедляться, так как осторожность и неопределенность остаются высокими после недавнего увеличения случаев заражения коронавирусом", — говорится в релизе агентства.

Потребители продолжают сталкиваться с неопределенностью по поводу вероятности нового роста числа заражений и вопросов безопасности на работе, а это может в дальнейшем влиять на доверие потребителей к экономике, которое с момента ослабления карантина восстановилось лишь частично, указывают аналитики.

Такая растущая осторожность может помочь удержать пандемию от нового разрастания, но также это снова негативно отразится на потреблении, считает вице-президент агентства Венсан Аллилер (Vincent Allilaire).

"Потребительские настроения остаются низкими, и экономическая активность стабилизируется на уровнях ниже нормы", — резюмирует Аллилер.