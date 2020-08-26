ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США в среду закрылись в плюсе, S&P500 и NASDAQ обновили максимумы, свидетельствуют результаты торгов.

По состоянию на 23:00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,3%, до 28332,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,73%, до 11665,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,02%, до 3478,81 пунктов.

Оптимизм инвесторов, в частности, вызвали данные о заказах на товары длительного пользования в США: в июле они выросли в месячном выражении на 11,2%, хотя ожидался рост только на 4,3%.

Поддержала инвесторов и позитивная стабилизация мировых цен на нефть. Поддержка приходит от оценок минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 августа сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 507,8 миллиона. Аналитики ожидали более умеренного снижения — только на 3,7 миллиона баррелей.