МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Более 97% доходов российского бюджета от дивидендов в 2017-2019 годах обеспечивали 20 крупнейших компаний с госучастием, говорится в отчете Счетной палаты.

"В период с 2017 по 2019 год указанный вид доходов федерального бюджета в основном формировался дивидендными выплатами обществ Спецперечня, из которых 20 крупнейшими АО обеспечено поступление в федеральный бюджет 976,3 млрд рублей, что составило 97,1% от общей суммы бюджетных доходов от дивидендов за 3 года (1 005,5 млрд рублей)", — сообщается в отчете.

В целом в 2017-2019 годах поступления в федеральный бюджет от прибыли и дивидендов организаций с госучастием росли: по ФГУП они увеличились на 30,4% за три года, по АО – на 75,7%.

"Нет единых подходов к определению размера чистой прибыли и дивидендов, которые эти организации должны перечислять в федеральный бюджет. В результате это приводит к вариативности дивидендных выплат: в 2017–2020 годах дивиденды крупнейших АО составляли от 1,7 до 190 % их чистой прибыли", — пишет Счетная палата.

В то же время свыше 500 компаний в 2017-2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета, добавляет ведомство.