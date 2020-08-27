МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит вопрос выделения Минстрою средств из своего резервного фонда с конечной целью ускорения реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения ускоренной реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит увеличить объемы расселения аварийного жилья в 2021-2022 годах в рамках этого федерального проекта.