МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минпромторгу бюджетных ассигнований из своего резервного фонда на предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие такого решения позволит обеспечить стимулирование деятельности субъектов бизнеса в сфере легкой промышленности, реализовать программу импортозамещения, повысить экспортный потенциал, производительность труда, уровень автоматизации и цифровизации промышленных предприятий легкой промышленности, а также обеспечить сохранение занятости и достижение целевых показателей госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Ранее президент России Владимир Путин дал поручения кабмину увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидии для поддержки предприятий легкой промышленности на пополнение ими оборотных средств.