МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит состояние конкуренции в РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о состоянии конкуренции в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в четверг в онлайн-режиме представит членам правительства доклад о состоянии конкуренции за прошлый год.

Артемьев собирается оценить угрозу картелизации экономики в условиях кризиса, а также влияние на конкуренцию регулирования госзакупок и торгов, коснуться вопросов международного сотрудничества в сфере конкуренции в условиях глобальных вызовов, антимонопольного комплаенса, изменений в сфере тарифного регулирования. Также внимание будет уделено Нацплану развития конкуренции на 2018-2020 годы и проекту нового такого плана на 2021-2025 годы.