МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидии на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов.

Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.