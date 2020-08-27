МЕХИКО, 27 авг /ПРАЙМ/. ВВП Мексики сократился на 18,7% в годовом исчислении в апреле-июне 2020 года, сообщил Национальный институт статистики и географии Inegi.

"В годовом сравнении валовой внутренний продукт продемонстрировал реальное снижение на 18,7% во втором квартале этого года. По группам экономической деятельности ВВП вторичного сектора (промышленность и производство — ред.) сократился на 25,7%, третичный (торговля и услуги — ред.) — на 16,2%", — говорится в сообщении на сайте института.

Падение мексиканской экономики во втором квартале 2020 года стало рекордным за 40 лет ведения такой статистики. Наименее пострадавшим в результате санитарных ограничений стал первичный, или сельскохозяйственный сектор, который за этот период снизился на 0,2%.

Основное падение экономики пришлось на апрель и май, тогда как в июне после послабления карантина индекс экономической активности в Мексике вырос на 9,7%.

По мнению ассоциации предпринимателей Мексики, восстановление национальной экономики может занять до 10 лет в случае, если бюджетные меры правительства будут недостаточными или идеологизированными.

Министерство финансов Мексики накануне обновило прогноз по ВВП, который по итогам года снизится на 7,4%. Ранее ведомство оценивало снижение экономики по итогам года на 3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть. Согласно прогнозу МВФ, экономику Мексики ожидает спад на уровне 10,5% в 2020 году.