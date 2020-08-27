ПЕКИН, 27 авг /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые семь месяцев 2020 года составила 3,1 триллиона юаней (около 450,26 миллиарда долларов), что на 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период сократились на 41,6% и составили 195,38 миллиарда юаней (28,3 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли сократилась на 4,5%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 3,3%.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 12 доходы выросли, в 29 — сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за семь первых месяцев года сократилась на 23,5% по сравнению таким же периодом 2019 года. Прибыль акционерных предприятий сократилась на 9,0%, а частных — на 5,3%.

Отдельно в июле прибыль крупных промышленных предприятий КНР составила 589,5 миллиарда юаней (около 85,56 миллиарда долларов), что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.