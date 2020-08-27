ВАРШАВА, 27 авг — ПРАЙМ. Польша не планирует новый локдаун в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat.

"Мы будем реагировать в соответствии с развитием ситуации, но в то же время никто сейчас не мыслит об остановке экономики, такой, с которой мы имели дело весной текущего года", — сказал Дворчик.

"Подобная ситуация в Европе и в целом мире. Все говорит о гигантском экономическом кризисе – самом большом за последние 100 лет. А впереди у нас еще очередное развитие этого кризиса. В связи с этим, никто не выдержит такие радикальные действия, которые были весной этого года", — пояснил глава канцелярии премьера.

В последнее время в Польше фиксируется увеличение ежесуточного числа заразившихся коронавирусной инфекцией. В пятницу был зафиксирован суточный рекорд – 903 новых выявленных заразившихся.