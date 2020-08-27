МИНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политический кризис негативно влияет на экономику республики, но "безвозмездной помощи" Минску никто не окажет и надо рассчитывать на свои силы. Песков: Москва исходит из того, что бизнесу и гражданам России в Белоруссии ничто не угрожает

Как передает агентство Белта, данное заявление Лукашенко сделал на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности. Президент отметил, что нынешний год принес немало испытаний: из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии.

Сейчас, отметил президент, к этому добавилась и непростая политическая обстановка в государстве, которую, по его словам, пытаются раскачивать как изнутри, так и извне. "Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.