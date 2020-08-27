МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о позиции страны в отношении ситуации в Белоруссии.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности", — сказал он.

По его мнению, Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", — сказал он

Он добавил, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.

"Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", — рассказал Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "Россия 1".

Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. Путин надеется, что и не будет. С этим, по его словам, согласны и в Москве, и в Минске.

"Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы… до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — сказал Путин в эфире на канале "Россия 1".

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в интервью выскажется по ситуации в Белоруссии.

"Там будет про Белоруссию, в том числе", — отметил пресс-секретарь и добавил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, что Путин и Лукашенко общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется.

"Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство — эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", — добавил Песков.