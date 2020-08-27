МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил национальную программу по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2035 года.

Об этом заявил премьер-министр заявил Михаил Мишустин.

"Вчера президент проводил совещание с членами правительства, где в том числе обсуждались итоги нашей рабочей поездки на Дальний Восток. Правительство представило предложения по развитию округа, экономики и социальной сферы, решению тех задач, которые особенно волнуют жителей. Президент одобрил наши подходы, и мы продолжим прорабатывать меры поддержки Дальневосточного региона", — сказал он на заседании кабинета министров.