МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделил около пяти миллиардов рублей на развитие дорожной сети в регионах.

"Мы продолжаем работы и по развитию дорожной сети в регионах. Сегодня выделено около пяти миллиардов рублей на эти цели. Большая часть этих средств — около трех с половиной миллиардов — пойдет на улучшение дорожной сети в городах и в населенных пунктах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — сказал Мишустин в четверг на заседании правительства.

По его словам, это позволит как ускорить достижение результатов, намеченных на следующий год, так и запустить новые проекты в Магнитогорске и Тюмени.

Правительство также направит 1 миллиард рублей на поддержку лёгкой промышленности в стране, около половины этой суммы пойдет на погашение затрат по кредитам и меры повышения конкурентоспособности предприятий. "В повестке заседания — выделение субсидий по ряду отраслей, в том числе на поддержку легкой промышленности; на эти цели направим миллиард рублей. Около половины средств пойдут на возмещение затрат предприятий по кредитам, а также на приобретение оборудования, стимулирование спроса и другие меры, которые помогут повысить конкурентоспособность отрасли, в том числе в сфере производства льняных изделий", — заявил Мишустин.

Он рассчитывает, что принятые правительством решения помогут отрасли успешно преодолеть падение спроса и позволят сохранить рабочие места на предприятиях.

Кабмин выделит Ростуризму субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку инициатив по развитию внутреннего туризма.

"Правительство выделит один миллиард двести миллионов рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. Гранты по результатам конкурса смогут получить те компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые интересные проекты по созданию туристских маршрутов и мобильных путеводителей", — заявил Мишустин.