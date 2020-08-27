МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Экономика России пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

"В районе 5-6% (снижение ВВП в 2020 году — ред)", — сказал он, отметив, что снижение ВВП в США и ЕС прогнозируется сильнее.

"Некоторые эксперты, я их прекрасно знаю, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик, да, отчасти, видимо это так, но большей частью это все-таки результат принимаемых правительством решений. Причем точечных и, что на мой взгляд очень важно, своевременных", — добавил президент.

Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях "не без проблем". "Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число тех, кто получает от государства поддержку, но реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", — сказал глава государства.

"Но, в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч-миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", — подчеркнул Путин.

По его словам, пик проблем в экономике России пройден, в следующем году восстановление будет обеспечено. "Мы, во-первых, считаем, что пик проблем пройден. И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем мы здесь весьма мало чем отличаемся от других стран мира, в следующем году, я думаю, восстановление будет обеспечено", — сказал президент.

По словам Путина, золотовалютные резервы страны растут, несмотря на пандемию, и это важно, позволит выполнять социальные обязательства.

"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно — создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальный мандат", — сказал российский лидер.

По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото. Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов.