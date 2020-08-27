МИНСК, 27 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", — заявил Лукашенко на совещании в Минске в четверг, как передает госагентство Белта.

Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро — на 7,99% (по курсу на 27 августа).

Лукашенко заявил также, что в республике с иностранной валютой нет "катастрофы", но признал, что в обменниках может не хватать наличности.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", — заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко обратил внимание, что сейчас уже в открытую "внутренние негодяи" призывают дестабилизировать финансовый рынок республики, а некоторые люди "этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее".

Президент отметил, что ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", — добавил он.