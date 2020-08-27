МИНСК, 27 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным, в четверг премьеры двух стран обсудят этот вопрос.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу рефинансирования", — приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Как пояснил Лукашенко, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 миллиарда из долга перед Российской Федерацией.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", — добавил он.