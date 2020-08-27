Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга в размере $1 млрд
МИНСК, 27 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером Владимиром Путиным, в четверг премьеры двух стран обсудят этот вопрос.
"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу рефинансирования", — приводит слова Лукашенко агентство "Белта".
Как пояснил Лукашенко, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 миллиарда из долга перед Российской Федерацией.
"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", — добавил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20200827/831960881.html