МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Экономика РФ вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме "iВолга". Путин о текущей цене нефти в $46 за баррель: лучше бы она была чуть побольше

"Экономика вошла в стадию восстановления. Мы сейчас готовим новую оценку прогноза социально-экономического развития страны, заканчиваем подготовку прогноза. Обсуждаем внутри правительства. В любом случае, мы видим существенное улучшение оценок ситуации в этом году, мы более быстрыми темпами восстанавливаемся", — сказал Решетников.

Текущая версия прогноза Минэкономразвития РФ предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8%. Однако ранее Решетников уже говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6%.