МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, сократилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 98 тысяч — до 1,006 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 1 миллиона заявок. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,104 миллиона с 1,106 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 107,25 тысячи, до 1,068 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,175 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,176 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, уменьшилось на 223 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 14,535 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 14,758 миллиона человек с 14,844 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.