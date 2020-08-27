МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй оценке, упал на рекордные 31,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали вторую оценку на уровне 32,5%. Первая оценка предполагала снижение на 32,9%.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% в пересчете на год. В первом квартале 2019 года был рост ВВП на 2,9%, во втором — на 1,5%, в третьем — на 2,6%, в четвертом — на 2,4%.

Падение ВВП страны во втором квартале 2020 года стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10% в пересчете на год. Самое сильное снижение было зафиксировано в 1932 году — на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года.

В годовом выражении, то есть к аналогичному периоду предыдущего года, снижение ВВП США во втором квартале 2020 года составило 9,1% против первой оценки в 9,5%. В первом квартале текущего года был рост на 0,3%. В первом квартале 2019 года рост ВВП составлял 2,3% в годовом выражении, во втором квартале — 2%, в третьем — 2,1%, в четвертом — 2,3%.

Динамика второго квартала отражает карантинные меры из-за распространения коронавируса, объясняется в релизе министерства. Реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по второй оценке, составили 34,1% в пересчете на год после снижения первого квартала на 6,9%. Первая оценка снижения составляла 34,6%.