Международные резервы России за неделю увеличились на $0,6 млрд
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 августа выросли на 0,1% и составили 590,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Объем международных резервов по состоянию на 21 августа составил 590,8 миллиарда долларов. Незначительное увеличение за неделю — на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, сложилось в результате положительной переоценки активов, обусловленной укреплением доллара США по отношению к другим валютам", — говорится в сообщении регулятора.
https://1prime.ru/state_regulation/20200827/831961292.html