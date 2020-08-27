МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 августа выросли на 0,1% и составили 590,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 21 августа составил 590,8 миллиарда долларов. Незначительное увеличение за неделю — на 0,6 миллиарда долларов, или на 0,1%, сложилось в результате положительной переоценки активов, обусловленной укреплением доллара США по отношению к другим валютам", — говорится в сообщении регулятора.