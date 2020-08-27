МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко обсудил торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в формате Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать седьмого августа состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Головченко. Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Головченко обсудили график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

На прошлой неделе премьеры России и Белоруссии обсуждали вопросы совместной борьбы с коронавирусом, а также перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетику и автомобилестроение.