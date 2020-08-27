СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен.

"Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.

Он добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера.

"Поэтому одна из приоритетных задач — это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", — отметил президент.