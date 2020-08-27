МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,27 миллиарда рублей — из расчета 33 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 4,2735 миллиарда рублей из расчета 33 рубля на обыкновенную акцию (или 11 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Такая рекомендация была дана по итогам обсуждения советом директоров информации о финансовых результатах компании за первое полугодие 2020 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 30 сентября в форме заочного голосования.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.