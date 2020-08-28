ТОКИО, 28 авг — Dow Jones. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в пятницу заявить о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщила государственная телерадиокомпания NHK и другие японские СМИ.

Абэ которому 65 лет, и который давно болеет язвенным колитом, 17 августа провел семь с половиной часов в токийской больнице, где, по его словам, прошел обследование. Еще четыре часа он провел в больнице 24 августа, где ему сообщили результаты анализов. Абэ не сказал, какие были результаты.

В 2007 году Абэ ушел в отставку после первого срока на посту премьер-министра, также по состоянию здоровья. В 2012 году он вернулся на этот пост, и на этой неделе установил рекорд непрерывного пребывания на нем.

— Автор Peter Landers, peter.landers@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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