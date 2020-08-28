МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в сентябре упал до минус 1,8 пункта с пересмотренного уровня августа в минус 0,2 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста показателя до 1,2 пункта. Показатель августа был пересмотрен до минус 0,2 пункта с минус 0,3 пункта.