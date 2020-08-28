ТОКИО, 28 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил лидеру партии "Комэйто" Нацуо Ямагути, входящей в правящий блок, о своем намерении уйти в отставку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".

По данным агентства, Абэ провел телефонный разговор с Нацуо Ямагути около 14 часов по местному времени (08.00 мск). Кроме этого, премьер Японии заявил о своем решении и представителям Либерально-демократической партии, членом которой он является.

"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что премьер-министр заявил высокопоставленным членам Либерально-демократической партии, что причиной его отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении Киодо.

Кроме этого, по словам собеседника агентства, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".

Источники агентства заявили, что Абэ намерен исполнять свои обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту.