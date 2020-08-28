МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Минфин 1 октября планирует провести аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда России, сообщается на сайте министерства.

"Министерство финансов РФ… в 10 часов 00 минут 1 октября 2020 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России. Продавцом изумрудов… выступает… Гохран России", — говорится в сообщении.

Изумруды реализуются на аукционе лотами. Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки, соответствующие требованиям. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе — 15 сентября. Для участников аукциона, получивших от продавца уведомление о допуске к участию в аукционе, просмотры лотов изумрудов будут проводиться с 1 по 30 сентября по рабочим дням. Участники аукциона допускаются на просмотры лотов изумрудов на основании письменной заявки на просмотр лотов изумрудов.

Отмечается также, что организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты окончания подачи заявок.