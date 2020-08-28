МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 августа почти не изменился и остался на уровне 13,221 триллиона рублей, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база с 14 по 21 августа сократилась на 600 миллионов рублей, или на 0,005%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.