МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2020 года сократила чистую прибыль по МСФО на 83,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,291 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) снизилась на 6,7% — до 21,216 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании уменьшился на 9,9% — до 38,843 миллиарда рублей, выручка — на 4,9%, до 123,996 миллиарда.

При этом во втором квартале чистая прибыль группы выросла в 1,8 раза в годовом выражении — до 20,879 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 11%, до 20,341 миллиарда рублей, выручка — на 3,1%, до 59,938 миллиарда.