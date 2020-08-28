МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Более трети от всех самозанятых России, платящих налог на профессиональный доход, зарегистрировано в Москве, сообщил РИА Новости заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее в пресс-службе Федеральной налоговой службы сообщили, что количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 миллиона человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей.

"На начало июля в Москве было зарегистрировано 324 400 плательщиков налога на профессиональный доход, это более трети от всех российских самозанятых. Их суммарный доход с начала запуска проекта в 2019 году составил более 66 миллиардов рублей", — рассказал Ефимо