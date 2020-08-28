МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений белорусское предприятие "Беларуськалий" сообщил, что несмотря на объявленную частью рабочих забастовку работает с 20 августа с максимальной загрузкой мощностей, договорные обязательства перед покупателями исполняются в полном объеме.

Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме. Он заявлял, что на два дня снизились объемы производства "Беларуськалием", где люди не могли определиться, "идут они работать или на площадь", и этой ситуацией воспользовались конкуренты на рынке, в частности, "Уралкалий", который нарастил поставки.

"С 19 августа 2020 года все рудники и фабрики ОАО "Беларуськалий" возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей", — отмечается в сообщении пресс-службы предприятия в официальном Telegram-канале.

Там подчеркивается, что объем производства калийных удобрений за текущий месяц ожидается более 1 миллиона тонн, что примерно на 3% превысит показатель августа 2019 года.

"Договорные обязательства перед покупателями нашей продукции исполняются в полном объеме", — подчеркивается в сообщении.