МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал ответить на возможное введение санкций против республики, заявив, что страну пугать не надо, передает госагентство "Белта".

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (Польша и Литва — ред.) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — приводит "Белта" слова Лукашенко.

По его словам, угрожающие санкциями Минску страны "зажрались и забыли, что такое Беларусь", а также "думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами".

"Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — добавил Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, республика уже ранее проходила период санкций, но сумела выжить.

"Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования" на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.

Процесс согласования возможных санкций Евросоюза ввиду ситуации в Белоруссии продолжается, сообщил ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс перед началом второго дня совета министров иностранных дел стран ЕС.