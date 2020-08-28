"ТОЧКИ НАД I" В КОНФЛИКТЕ ВОКРУГ БСК

В среду президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией, вокруг которой возник конфликт, связанный с разработкой шихана Куштау. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться в случившемся. Президент высказал мнение, что вряд ли целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, больше похоже на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Контрольный пакет там принадлежит частным лицам, и деньги, заработанные компанией, практически не инвестируются в развитие, не остаются в регионе. "Где деньги? Известно где — в офшорах", — добавил глава государства. Он заявил, что нужно вести диалог с людьми и позаботиться о сохранении рабочих мест, но делать это нужно своевременно, ритмично, обеспечивая необходимые инвестиции в производство, в создание новых производств, переподготовку. Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании

Глава Башкирии Радий Хабиров уже пообещал, что горе Куштау дадут статус особо охраняемой территории. Также он отмечал, что республика намерена выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы решить вопрос с дефицитом сырья, на который жаловалась компания. По поручению Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана группа, которая изучает документы по приватизации компании. Потеря Башкирией акций БСК привела к экологическим проблемам и расколу в обществе, констатировали власти региона. Как стало известно, Генпрокуратура по поручению Путина уже начала проверку отчуждения государственных акций БСК. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль, сообщили в ведомстве.

РУБЛЬ ШТУРМУЕТ МИНИМУМЫ

В течение недели рубль на фоне неблагоприятной геополитической конъюнктуры, отсутствия продаж валюты из ФНБ Минфином и спекулятивной составляющей штурмовал очередные минимумы. В среду доллар торговался по 76 рублей — впервые с апреля, а евро поднимался до 89,5 рублей – впервые с марта. Эксперты высказали мнение, что спекулятивное движение курсов может продолжиться с повторением весенних минимумов по рублю в районе 91-92 за евро и около 76-77 за доллар. По их мнению, глобально против рубля играет сразу несколько факторов — рецессия в экономике, вызванная карантинными ограничениями, низкая цена нефти и неспособность OПЕК+ управлять котировками, дефицит бюджета, нестабильность в соседней Белоруссии, опасения новых пакетов санкций. Кроме того, сказалось завершение налогового периода, а в банковской системе, как назло, до отрицательных значений упал уровень валютной ликвидности. 100 рублей за евро больше не фантастика. Что делать с накоплениями

Однако ближе к концу недели российская валюта несколько восстановила позиции к доллару и евро. В целом обе валюты потеряли примерно по одному рублю на фоне укрепления европейской валюты на форекс. "Мягкие" сигналы ФРС США по монетарной политике, которые озвучил глава регулятора Джером Пауэлл, поддержали спрос на рисковые активы. В дело вмешался и Банк России – объем его продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 августа составил 3,1 миллиарда рублей. В пользу рубля сыграло также подорожание нефти на фоне прошедшего в США урагана "Лаура". Однако эксперты предполагают, что все эти факторы носят временный характер, и осенью ослабление рубля продолжится, если не вмешается какой-либо значимый для рынка форс-мажор.

ФОРУМ В ДАВОСЕ ПЕРЕНОСИТСЯ

Как стало известно в среду, Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета. Как заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк, это решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке из-за сохраняющейся угрозы COVID-19. Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее. В текущем году форум прошел в январе – тогда еще сложно было оценить всю опасность заболевания, поэтому участникам для профилактики коронавируса лишь советовали воздерживаться от рукопожатий на мероприятиях и чаще мыть руки.

Россия в этом году уже отменила запланированный на июнь Петербургский международный экономический форум. Это было сделано в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Мероприятие состоится в 2021 году. На неопределенный срок был перенесен и Красноярский экономический форум, который должен был пройти в марте. Организаторы сообщают, что отмена и перенос подобных мероприятий может привести к масштабным убыткам, дополнительного дохода не досчитается и экономика региона. Однако здоровье людей важнее, согласны они.

"ТАВРИДА" ОТКРЫТА

В четверг в Крыму открыли движение по ключевой магистрали полуострова — автомобильной трассе "Таврида". Президент Путин проехал по одному из участков дороги за рулем автомобиля Aurus. Он назвал объект по-настоящему современным. Во время поездки глава государства обратил внимание на некоторые неудобства трассы и предложил сделать больше съездов к морю. Он также отметил, что открытие трассы произошло раньше запланированного срока. Оценивая важность строительства трассы, Путин обратил внимание, что "это также важно, как энергетика, как вода". По его словам, эти вопросы власти еще должны решить. "Мы это сделаем, конечно", — заверил Путин.

"Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020-го. Стоимость семи уже построенных участков дороги составляет около 150 миллиардов рублей. Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство восьмого этапа федеральной трассы постараются завершить раньше запланированных сроков. Полное завершение строительства дороги запланировано на конец 2023 года. Власти Крыма ранее заявили, что не намерены взимать с автомобилистов плату за проезд по трассе "Таврида".

ОТСТАВКА ПРЕМЬЕРА ЯПОНИИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути. Ранее СМИ сообщали об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку. Это заболевание также послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.

Подсчитали, что 24 августа срок пребывания на этом посту Абе превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств. Свои обязанности премьера Японии он будет исполнять до выбора преемника на этом посту. Кремль уже выразил свое сожаление из-за отставки Абэ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер Японии внес неоценимый вклад в развитие отношений с Москвой. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном ростом, однако японский индекс Nikkei на новостях об отставке Абэ 225 потерял около 1,5%. Это негативный фактор для японского рынка акций, потому что вызывает вопросы относительно политических перспектив в стране, пояснили аналитики. Иена при этом продолжала расти к доллару.