МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Доходы населения в США в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.

Рост доходов населения США в июле отмечается впервые с апреля, при этом рост потребительских расходов отмечается третий месяц подряд, хоть он и ощутимо замедлился. В мае потребительские расходы в США выросли на 8,6% в месячном исчислении, в апреле — на 6,2%. Кроме того, располагаемые доходы населения в США в июле выросли на 0,2%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 0,1% по сравнению с июнем.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.