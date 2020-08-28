МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Генпрокуратура России направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

"В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения", — сказал Иванов.

В среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. По поручению главы региона Радия Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации компании. Генеральная прокуратура РФ по поручению Путина начала проверку отчуждения государственных акций БСК.

Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о приватизации содовой промышленности Башкирии, сообщил Иванов.

"По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", — сказал Иванов.

Материалы проверки Генпрокуратуры в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц региональной власти, сообщил он.

"Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти", — сказал Иванов.