МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, вырос до 74,1 пункта с уровня июля в 72,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке в 72,8 пункта, что соответствует предварительной оценке.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в августе, по окончательной оценке, поднялся до 82,9 пункта с 82,8 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий — вырос до 68,5 пункта с 65,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.