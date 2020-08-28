МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 11,485 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 54,393 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка производителя в январе-июне уменьшилась на 7,8%, до 92,757 миллиарда рублей.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 46,37% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 53,63%.