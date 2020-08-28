МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в первом полугодии 2020 года сократил производство хлористого калия на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,2 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем производства снизился на 8% и составил 5,2 миллиона тонн хлористого калия, объем продаж вырос на 14% и составил 6,1 миллиона тонн хлористого калия", — говорится в сообщении.