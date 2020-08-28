МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пролонгировали программу сотрудничества до 2025 года, сообщила ЕЭК в пятницу.

ЕЭК приняла участие во встрече министров по экономике АСЕАН в четверг, комиссию на мероприятии представляла директор департамента развития интеграции Гоар Барсегян.

"Барсегян приветствовала пролонгацию до 2025 года действующей Программы сотрудничества как гибкого механизма взаимодействия с учетом возможности актуализации документа в последующие годы… По итогам встречи принято совместное заявление, которым пролонгирована программа сотрудничества", — говорится в сообщении.

Важность пролонгации документа отдельно подчеркнул генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, сообщается в релизе. Также стороны договорились о проведении круглого стола "Адаптационные механизмы ЕАЭС и АСЕАН для поддержания интеграционного развития в период пандемии", который пройдет в конце сентября в рамках семинара "Россия – АСЕАН: совместный ответ на вспышку COVID-19".

Программа сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН принята для реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного в ноябре 2018 года в Сингапуре. Программа охватывает такие сферы, как таможенное законодательство и правоприменительная практика, торговая политика, предпринимательская деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, энергетика, функционирование внутренних рынков и другие.